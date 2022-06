Liège : signature de la convention pour la scolarisation des élèves de la Mosa Ballet School à l’Athénée Charles Rogier

La rentrée de septembre prochain sera la toute première pour la Mosa Ballet School, la nouvelle école de danse installée dans l’ancien bâtiment de la Banque Nationale à Liège.

La Mosa Ballet School accueillera des jeunes danseurs de 12 à 18 ans, admis après auditions. Ils seront une nonantaine venant de différents pays. Ils seront scolarisés dans une école toute proche : l’Athénée Royal Liège 1 – Charles Rogier. L’athénée, son pouvoir organisateur, Wallonie-Bruxelles Enseignement, et la Mosa Ballet School ont signé la convention les liant ce lundi.

Au niveau de l’organisation de cette scolarité, Elisa Vainsel, la responsable des relations extérieures de la Mosa Ballet School, explique : "Les enfants démarrent par une matinée de cours généraux à l’athénée. Ils reviennent prendre leurs repas de midi à la Mosa Ballet School et puis, alors, ils suivent les cours d’enseignement de la danse et de quelques disciplines théoriques associées en après-midi. Le projet de la fondatrice Benjamine De Cloedt, c’était d’offrir une formation qui soit la meilleure possible en danse mais qui aussi de les former en tant qu’êtres humains, je vais dire. Donc c’était vraiment très, très important de trouver un établissement qui soit aligné à cette philosophie.".