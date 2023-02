Liège se meurt, ses commerces disparaissent : c’est aussi vrai que faux

"Liège se vide de ses commerces", "Liège se meurt", "je ne vais plus en ville à cause des travaux" : ces phrases, on les entend souvent en cité ardente. Les Liégeois ont le sentiment que le tram, la crise économique et l’insécurité tuent le centre et poussent les commerces liégeois à la faillite. Nous avons tenté de le vérifier et la réponse est : c’est aussi vrai, que faux.