Liège : Saint Lambert a été sorti de son reliquaire, place à l'autopsie

On se rapproche maintenant de nouvelles informations sur le Saint patron de Liège mort il y a plus de 1300 ans. "C'est tout à fait scientifique puisqu'il n'y a jamais d'examen médico-légal qui a été réalisé" explique Julien Maquet, conservateur du trésor de la cathédrale de Liège, "mais cela permettra d'avoir des informations éventuellement sur son âge, sur sa taille, s'il a souffert d'affections particulières et peut-être aussi d'avoir des informations concernant son assassinat".

Trouver une cause de décès, ce serait le Graal

Des mystères que seule une autopsie contemporaine pourra éclaircir. C'est la mission que l’Évêque de Liège a confiée au Docteur Boxho. "Le travail pour moi va être de reconstituer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. De reclasser un peu selon les connaissances aujourd'hui qui ne sont évidemment pas les connaissances de l'époque où ces os ont été classés. C'est une chose. D'autre part, sur la boite crânienne, il y a peut-être moyen de trouver une cause de décès, et ça, ce serait vraiment le Graal" confie le médecin légiste.