Liège : River Cleanup mobilise une centaine de citoyens pour une action de nettoyage dans le parc de la Boverie

L’organisation non gouvernementale anversoise River Cleanup mobilise une centaine de citoyens pour une action de nettoyage organisée samedi après-midi à Liège, a constaté l’agence Belga dans le parc de la Boverie.

À l’occasion de la cinquième édition du World Cleanup Day, des bénévoles se mobilisent samedi dans quelque 191 pays pour mener des opérations de nettoyage des espaces publics. En Belgique, c’est l’ONG anversoise River Cleanup qui assure l’organisation d’actions de nettoyage à Anvers, Gand et Liège. Dans la Cité ardente, le choix s’est porté sur le nettoyage manuel des abords de la Meuse, de la Dérivation et de l’Ourthe, au départ du parc de la Boverie. "Quelque 140 participants se sont inscrits pour l’opération liégeoise. Nous voulons notamment sensibiliser la population à la problématique du plastique jeté dans la nature, qui finit par se retrouver dans les cours d’eau. Chaque année, plus de 11 milliards de kilos de plastique terminent ainsi dans nos mers et nos océans, ce qui constitue une catastrophe écologique", a expliqué l’organisatrice Noémie Requier, samedi après-midi à l’agence Belga.

L’opération liégeoise a débuté samedi vers 14h00 et se terminera vers 17h00 par le partage d’une collation entre les participants, au parc de la Boverie.