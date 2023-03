Liège : retour de solidarité après la faillite de la restauratrice aux 180.000 repas pour les sinistrés

La restauratrice a été surprise par cet élan de solidarité

La restauratrice a d’abord hésité avant d’accepter cet élan de solidarité suite à la faillite : "c’est le côté "arroseur arrosé". J’ai découvert ça via Facebook. J’étais pas prête à ça, je ne m’y attendais pas. Et le retour de vouloir faire une cagnotte, c’est surprenant. Je me suis mise un peu en retrait parce que c’est pas une demande de ma part. Evidemment, si on me donne la chance de pouvoir relancer Côté Cour, je le ferai parce que ça reste un moteur et Côté Cour m’a sauvé à de nombreuses reprises." Les dons seront donc gérés via une plateforme de financement alternatif.