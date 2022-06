Liège : relance culturelle du Lion s’envoile, l’ancien club de jazz mythique de Roture

Situé en Roture, le Lion s’envoile a été racheté aux enchères pour 261.000 euros. Leurs nouveaux propriétaires, la coopérative Dynamo Coop et le Comptoir des Ressources Créatives sont particulièrement enthousiastes. Les deux structures travaillent dans l’économie sociale. Ce sont elles qui ont déjà relancé le bâtiment voisin qui lui, abritait l’ancien Cirque divers devenu depuis 2017, le Kultura.

Selon une récente étude de l’Université de Liège, le Kultura est devenu une 3 structures de diffusion musicale les plus actives de Wallonie avec plus de 100 dates programmées par an. A l’étroit, avec ses 90 opérateurs culturels, le Kultura organise environ 200 événements annuels. Et depuis la fin du Covid, leurs deux salles ne désemplissent pas : concerts, DJ…

Un financement participatif pour au moins un million d’euros de travaux

Avec plus de 200 mètres carrés, le bâtiment du Lion s’envoile situé juste à côté, est dans un bien triste état. "On va réfléchir collectivement et de façon participative à la programmation et à l’usage du lieu. L’idée de Dynamo coop" explique Adrien Louis, "c’est de retirer des biens du marché immobilier pour les mettre à long terme, au service de la collectivité et des métiers de la création." Les nouveaux propriétaires comptent faire appel à un financement participatif pour l’aménager. Il faudra sans doute trouver au moins un million d’euros pour aménager les 3 petites maisons délabrées qui forment l’ensemble du bâtiment. Pour y faire quoi ? Gérard Fourré du Comptoir des Ressources Créatives : "on va y faire ce que les communautés de créateurs vont y construire. Il y a plusieurs idées."