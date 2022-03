On peut même y voir une robe en parapluies: "J'ai voulu montrer qu'avec des choses simples, on pouvait créer des silhouettes extraordinaires" explique le créateur. "Par exemple, le sac de couchage qui se transforme en doudoune, les parapluies en robes assez volumineuses. Bien sûr, ce n'est pas possible de les porter. Elles ont été créées pour déjà sensibiliser les gens à la thématique du recyclage. Et on revoit cette pièce qui a une nouvelle vie maintenant qui est tout à fait autre."