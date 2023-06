"Liège Pride" : La première parade wallonne pour les droits LGBTQIA + prévue pour 2024

Bruxelles et Anvers étaient jusqu’ici les seules villes belges à organiser une Pride, une marche des fiertés pour défendre les droits des LGBTQIA +. Vu le succès et vu la place de la Belgique dans la lutte pour ces droits, la Wallonie aura elle aussi sa parade : la "Liège Pride", car c’est en Cité Ardente qu’elle se tiendra et ce sera en 2024.

Durant 3 jours, les 23, 24 et 25 août, Liège célébrera la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre "il y a un vrai réseau de vie LGBTQIA + à Liège, que ce soit des associations, des commerces, des clubs, des bars etc. Il y a un vrai terreau qui fait que Liège semble être une destination évidente pour ce genre d’événement" explique Thierry Delaval, porte-parole de l’ASBL "Liège Pride", même s’il reconnaît aussi que Liège a été choisie parce que les organisateurs de cette Pride sont Liégeois.

Nous voulons célébrer le vivre-ensemble au niveau local

L’arrivée d’un tel événement en Wallonie symbolise aussi l’envie de défendre les droits des LGTBQIA + dans des villes de moins grande envergure "le timing et l’objectif ont changé. Avant, nous marchions pour réclamer des droits, faire pression sur le monde politique. Aujourd’hui, notre objectif est de célébrer le vivre-ensemble, de lutter contre les clichés, de promouvoir l’acceptation de l’autre et c’est l’occasion de le faire au niveau local" poursuit Thierry Delaval.