Liège-Paris-Liège : petit aller-retour pour ultra-cyclistes

Vous aimez Liège-Bastogne-Liège ? Vous allez adorer Liège-Paris-Liège ! Cette toute nouvelle course d’ultracyclisme aura lieu fin août. Objectif : faire l’aller-retour — plus ou moins 1000 km — en autonomie totale et en quatre jours maximum.

Liège-Paris-Liège, c’est l’ancêtre de Liège-Bastogne-Liège

Si l’idée peut sembler incongrue, c’est en fait un clin d’œil à l’histoire du cyclisme. "Liège-Paris-Liège, c’est l’ancêtre de Liège-Bastogne-Liège, une course qui n’a finalement jamais eu lieu", raconte Marie Dehon, l’une des organisatrices. "On a voulu rendre hommage à cette course en organisant un défi d’ultracyclisme sur cet itinéraire."