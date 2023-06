Liège : neuf grandes ambitions synthétisées dans un manifeste en vue de l’élaboration du Projet de territoire

Le Collège communal a retenu neuf grandes ambitions réparties en trois axes. Renaud Kinet, directeur du département urbanisme et aménagement du territoire, précise : "Le premier, c’est "la ville fleuve", cette ambition d’intensifier la ville autour de son fleuve. "La ville fertile", on a beaucoup de territoire non bâti, beaucoup d’espaces de nature, il faut les valoriser, les connecter, les rendre accessibles pour tous les Liégeois. C’est un vecteur aussi de durabilité pour une gestion du territoire qui soit plus robuste par rapport aux changements climatiques. Le dernier axe, c’est "la ville des courtes distances", donc cette idée de créer une armature de mobilité douce pour connecter les différents quartiers.".

Dans le cadre des réflexions en cours, une démarche citoyenne a déjà été lancée. Elle sera amplifiée. Le bourgmestre Willy Demeyer explique : "Ça ne peut pas être qu’une affaire de spécialistes. Il faut que tout le monde donne son avis. On a déjà eu quelques dizaines de personnes fortement impliquées dans différents domaines qui ont donné leur avis sur le document à toutes les étapes. Une exposition aura lieu en septembre aux Chiroux et un certain nombre de panels, y compris de citoyens tirés au sort, vont venir donner leurs avis.".