Liège : naissance de trois fauconneaux à la Basilique Saint-Martin

Trois fauconneaux sont nés au sommet de la tour de la Basilique Saint-Martin. Ils ont ainsi élu domicile sur le toit de la collégiale la plus haute de Liège, celle-ci offrant une vue à 360 degrés de la ville.

C’est Antoine Dumont, Ornithologue et bagueur à l’institut royal des sciences naturelles qui a fait cette découverte et a procédé à la pesée ainsi qu’au baguage des petits faucons. " Le faucon pèlerin est un des rapaces les plus impressionnants. Le plus rapide, il fonce sur ses proies à une vitesse de 300 à 400 km/heure. Disparu de nos contrées dans les années 1970-1980 suite à la chasse et aux pesticides, il est réapparu petit à petit dans nos régions et notamment dans les villes. Ses proies principales sont les pigeons et les oiseaux migrateurs. S’il utilise volontiers des nichoirs mis à disposition, à Saint-Martin c’est bien un site naturel qu’il occupe depuis 7 ans ! ".

Il est possible de les observer en temps réel grâce à une petite caméra placée à proximité du nid. Il suffit pour cela de se rendre sur place. Un écran a été installé rue du Mont-Saint-Martin, 66.

L'occasion aussi, pourquoi pas, de découvrir ou de redécouvrir la collégiale, Patrimoine exceptionnel depuis 2016.