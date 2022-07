Liège Matin en direct de Trooz, Limbourg, Theux, Esneux, Ensival et Chênée

A partir de ce vendredi 8 juillet et jusqu’au 15 juillet, Liège Matin sera tous les jours en direct, entre 6 heures et 8 heures, depuis les communes victimes des inondations de juillet 2021.

Un an après, nous irons à la rencontre des habitants, des commerçants, de ceux qui se relèvent et ceux qui sont toujours dans les travaux ou dans l’incertitude du lendemain. Nous découvrirons aussi la richesse touristique de ces villes et villages, les projets qui vont permettre d’aller de l’avant.

Olivier Colle et Fabian Magri vous donnent rendez-vous :

A Trooz (gare), le vendredi 8 juillet, entre 6 heures et 8 heures

A Limbourg (Place Léon d’Andrimont), entre 6 heures et 8 heures

A Esneux (Rue de la Station), entre 6 heures et 8 heures

A Theux (Place du Perron), entre 6 heures et 8 heures

A Ensival (Grand Place), entre 6 heures et 8 heures

A Chênée (Place du Gravier), entre 6 heures et 8 heures