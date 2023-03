Liège: manifestation du personnel de l'ASBL "Revivre chez soi" suite à l'annonce de 17 licenciements

Ce lundi matin, le personnel de l’ASBL "Revivre chez soi" a manifesté devant les locaux de l'association à Droixhe. Fin de semaine dernière, 1/3 du personnel a appris qu'il allait perdre son emploi.

Au total, 45 personnes travaillent au sein de cette ASBL qui aide les handicapés à garder une certaine autonomie au quotidien dans leur vie journalière au sein de leur propre logement.

1/3 du personnel licencié

Jeudi dernier, 17 de ces travailleurs ont été avertis qu'ils allaient être licenciés. La direction invoque un manque de subventionnement par les pouvoirs publics.

"Il y a peut-être un problème de trésorerie" explique Julien Dohet, secrétaire politique du Setca, "mais où ça nous pose problème, c'est qu'on ne prend pas en otage les bénéficiaires -et j'utilise le terme vraiment à dessein-, pour mettre une pression éventuelle sur le pouvoir public au niveau d'un financement."

C'est la double peine

"C'est vraiment la double peine", estime Fabrice Jardon, secrétaire permanent CGSLB. "D'une part, vous avez les travailleurs qui sont dans un désarroi le plus total, et en parallèle, les bénéficiaires qui ont aussi pris connaissance de cette nouvelle terrible en sachant que ce sont déjà des personnes qui, à la base, subissent un handicap et qui ont besoin humainement d'être encadrés."

Au terme de la manifestation de ce matin, les organisations syndicales espèrent rencontrer la direction de cette ASBL d'aide aux personnes handicapées dont le nom "Revivre chez soi" a été détourné en "Viré chez soi".