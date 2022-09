Liège: manifestation de l'opposition contre l'horaire du conseil communal

Manifestation de l'opposition ce lundi, juste avant le conseil communal de Liège. Si le PTB, les Engagés, Vega et Vert Ardent ont manifesté leur mauvaise humeur devant l'hôtel de ville, ce n'est pas contre un point litigieux à l'ordre du jour mais, et c'est plus inattendu, contre l'horaire de ce conseil communal.

Un conseil communal qui débute à 17 heures, c'est taillé sur mesure pour les professionnels de la politique, estiment les partis d'opposition à la Ville de Liège. A cette heure-là, ceux qui ont un job ou des obligations familiales rentrent à peine de leur boulot ou d'avoir été chercher les enfants à l'école.

Pour l'opposition liégeoise, un conseil communal en fin d'après-midi plutôt qu'en début de soirée empêche les conseillers non professionnels de participer sereinement aux débats du conseil. L'opposition liégeoise estime également que cette heure avancée limite la présence du public. Un public qui lui aussi, à 17 heures, n'a peut-être pas encore terminé sa journée de travail.

Le PTB, les Engagés, Vega et Vert Ardent réclament donc un retour à l'horaire en vigueur avant la crise du Covid, à savoir 18h30.

Réponse de la majorité PS-MR: il existe pour les conseillers communaux des possibilités d'aménagement du temps de travail, via des congés politiques.