Liège : manifestation contre le licenciement d’un délégué syndical d’Arcelor

Une centaine d’affiliés à la FGTB ont manifesté ce mercredi devant le siège liégeois de la fédération patronale AGORIA. Les militants réclament la réintégration d’un délégué syndical licencié fin septembre pour faute grave.

La direction reproche au délégué de ne pas avoir respecté les règles de sécurité lors d’une opération sur une unité de production, ligne sur laquelle un incident a eu lieu le 20 septembre.

Pour la FGTB, les délais et la concertation n’ont pas été respectés pour ce licenciement et, surtout, explique le syndicat la direction n’apporte aucune preuve de comportement fautif.

Le syndicat a d’ailleurs lancé une citation devant le tribunal du travail pour licenciement abusif.

Pour la FGTB Metal, Arcelor tente ainsi de se débarrasser de délégués syndicaux à l’approche des élections sociales (en mai prochain). "Mittal décapite notre liste et espère affaiblir la FGTB et se préparer ainsi à 4 années plus tranquilles", explique Thierry Grignard, président des Métallos. S’il n’y a pas de réintégration, cette première action pourrait faire tache d’huile.