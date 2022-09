Liège / les vols de vélos en hausse

Le vélo est un moyen de transport de plus en plus utilisé, notamment à Liège. Parmi ses adeptes, Rastam. Mais aujourd'hui, il se déplace à pied. Depuis dimanche, il n'a plus de vélo: "Je l'avais mis contre une barrière, le long de la route, et le temps de prendre quelques fruits et légumes, il n'était plus là" explique-t-il. "Je l'avais attaché avec un petit cadenas, d'habitude, j'en mets trois, mais cette fois-là, malheureusement, je n'en ai mis qu'un."

Cette année, plus de 550 vols ont été déclarés à la police de Liège, un chiffre qui pourrait être multiplié par deux, voire par trois si chaque victime déposait plainte. Rastam, lui, a déclaré le vol de son vélo: "Forcément, ils vont essayer de regarder les caméras de surveillance pour essayer de retrouver le voleur. De mon côté, j'ai regardé sur 2ème main, et jusqu'à maintenant, c'est négatif."

Un conseil: mettre deux cadenas