Ces urinoirs répondent aussi à un véritable enjeu: "On a toujours vu des urinoirs pour mecs gratos, et pour nous, les filles, il n'y avait pas d'équivalent. On a toujours dû soit aller dans des trucs super sales, soit payer. J'espère que ce dispositif va pouvoir contribuer à un environnement un peu plus safe et un peu plus égalitaire dans l'événementiel, en tout cas à Liège" confie Justine Carnec.

Le dispositif est en effet encore peu répandu chez nous. En France, par contre, il s'installe dans de nombreux festivals, et Justine Carnec compte bien inciter d'autres organisatrices à prendre exemple.