Liège: les travaux du tram n'empêcheront pas la Foire d'Octobre d'avoir lieu

A Liège, la Foire d'Octobre débutera dans deux jours. C'est l'une des plus importantes du pays. Au total, 160 attractions seront à tester dès samedi. En attendant le public, les forains terminent de s'installer. Et il a fallu composer avec les travaux du tram.

On est un peu plus à l'étroit, mais on s'adapte

Ce jeudi, c'est l'heure des derniers préparatifs pour les forains. Sauces maison pour les pâtes, tests du matériel, des lumières, de la mécanique... tout doit être prêt pour samedi, 14 heures.

Pour une bonne cohabitation avec le chantier du tram, il a fallu un peu réorganiser le plan des emplacements des attractions foraines. La Roue Royale par exemple, un grand classique de la Foire de Liège, s'est rapprochée de la statue de Charlemagne.

"On est un peu plus à l'étroit" témoigne un forain, "donc pour circuler avec les véhicules et pour la manutention, c'est plus compliqué, mais on s'adapte, on n'a pas le choix."

Les travaux, ce n'est pas un problème. Le public liégeois sera là

Globalement, les forains sont plutôt satisfaits. "Chaque année, on dit toujours qu'il y a ça ou ça, mais je pense que la Foire de Liège s'améliore d'année en année. Les travaux, ce n'est pas un problème. Le public liégeois sera là" confie ce tenancier d'une attraction.

Comme chaque année, beaucoup de visiteurs sont attendus sur la Foire d'Octobre. Celle-ci accueillera petits et grands jusqu'au 12 novembre.

