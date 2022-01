Liège : Les travaux du tram débutent sur la place Saint-Lambert, avec d'importantes conséquences sur la circulation

On en parle depuis longtemps, mais cette fois-ci, ça y est. Les travaux du tram débutent ce vendredi 20 janvier sur la place Saint-Lambert. Le but de ces travaux est bien évidemment d’installer les rails du tram. "Mais il faudra d’abord renforcer la dalle qui se situe au-dessus du parking souterrain. Un tram est plus lourd qu’un bus", expose Daniel Wathelet, responsable de la communication pour le tram. Le chantier devrait durer un an. "Mais c'est à confirmer. On espère pouvoir en dire plus dans le courant des prochaines semaines."

Les travaux impacteront les usagers de l’hypercentre, notamment ceux des bus Tec qui desservaient les arrêts Opéra et Saint-Lambert. "12 lignes à forte fréquence continueront d’arriver sur la place Saint-Lambert", détaille Carine Zanella, porte-parole des Tec Liège-Verviers. Les bus des autres lignes se rendront à des terminus installés dans le centre-ville. Les lignes 1, 4 et 24 seront déviées. "Elles subiront une déviation à partir de la place des Déportés et longeront les quais. Les lignes 1 et 4 rejoindront ensuite l’Opéra et la ligne 24 ira jusqu’à un terminus provisoire situé sur le quai Roosevelt."