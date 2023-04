Liège : les statues du pont de Fragnée garnies de perles de 500 kg

Ce pont emblématique de Liège a été construit pour l’exposition Universelle de 1905. "Maria n’a pas gagné le prix, mais elle a été encouragée dans sa démarche par des membres du jury. Cela représente un travail de plus de trois ans et un budget de 60.000 euros, couvert à 90% par des fonds privés", révèle Denise Biernaux. L’artiste liégeoise a donc pris des contacts afin d’obtenir l’autorisation d’installer les perles dans les coquillages sachant que le pont de Fragnée est classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ce qui a nécessité des mesures et essais afin que les perles s’y intègrent dans le respect de l’œuvre originale.

L’autorisation a été accordée, mais pour une durée limitée. Les quatre perles seront donc visibles jusqu’à fin novembre 2023. "Ce sont des demi-sphères qui ont été remplies de béton pour assurer la stabilité et qui ont ensuite été soudées de manière à ce qu’on ne voit pas de trace. Elles sont de quatre couleurs différentes qui correspondent à des couleurs de perle qui existent", précise l’artiste.