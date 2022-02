Liège: les expositions "Charles Szymkowicz" et "Inside Magritte" prolongées

Une autre exposition, elle aussi proposée au musée de La Boverie, est également prolongée jusqu'au 18 avril. Il s'agit de l'exposition monographique consacrée à Charles Szymkowicz.

D’inspiration humaniste, Charles Szymkowicz peint des portraits de ses proches ou d’artistes qui lui sont chers : sculpteurs, compositeurs, poètes, écrivains ou philosophes. Ses représentations sont franches, sans équivoques mais toujours à contre-courant, suivant son originalité qui ne s’est jamais soumise aux canons de l’art contemporain. Deux grands axes sont présentés dans cette exposition : les portraits de ceux qui l’inspirent mis face à face avec les émotions et les interrogations humaines que porte cette drôle d’époque.

Et pour rencontrer plus largement l’univers de l’artiste ainsi que les thématiques qui l’habitent, quatre événements sont proposés à La Boverie, dont la venue du romancier, philosophe et essayiste français Pascal Bruckner.

Toutes les infos sur le site de La Boverie.