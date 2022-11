Liège : les commerçants impactés par le tram vont recevoir une prime

Le collège communal de Liège a annoncé mercredi l’octroi d’une prime pour les commerçants de la ville impactés par le chantier du tram. Au total, ce sont environ 1.700 enseignes qui sont éligibles et qui devraient recevoir entre 4.000 et 9.500 euros.

En effet, 11 millions d’euros sont aujourd’hui disponibles pour les commerçants liégeois les plus impactés, proches des 11,7 kilomètres du tracé du tram. Une somme qui a été débloquée par la Région Wallonne.

Pour établir le règlement qui précise les modalités d’octroi de ces aides, le collège s’est entouré, explique-t-il par communiqué de presse, d’avis juridiques spécialisés. Le règlement qui sera soumis au conseil communal de ce 28 novembre prévoit ainsi des versements d’un montant de 4.000 euros à maximum 9.500 sur base de la proximité avec le chantier : la distance, qui est un élément objectif clairement mesurable, constitue donc le critère principal.

"Suivant cette logique, un commerce situé sur le tracé, dont l’activité a été fortement perturbée (impossibilité de stationnement, impossibilité d’installer une terrasse, bruit, etc.) sera le plus soutenu, avec une aide de 9.500 euros", détaillent les autorités. "Un commerce situé à proximité immédiate du chantier recevra une prime de 7.000 euros, un commerce se situant entre 51 et 200 mètres du tracé recevra une prime allant de 6.000 euros à 4.000 euros, de manière dégressive."

Rien n’est prévu pour les commerçants situés au-delà des 200 mètres. "Ce choix a été posé pour ne pas réduire fortement le montant de l’aide aux commerces les plus proches du tracé", est-il encore écrit.

Les commerces concernés par les primes sont les établissements horeca et les commerces de détail, c’est-à-dire ceux ayant une vitrine à rue et dont l’activité consiste à revendre sur place de manière habituelle des marchandises et/ou des services à des consommateurs. Les 1.700 commerçants entrant dans les critères recevront un courrier au début du mois de décembre.