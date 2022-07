Liège : les chiens, et leurs propriétaires, avaient rendez-vous ce samedi

Ce samedi à Liège, la deuxième édition du "Rendez-vous canin" organisé par l’échevinat du bien-être animal a permis aux propriétaires de chiens de tester leur lien avec leur chien sur un parcours composé de petites épreuves. Cela se passait au parc canin que la ville a créé en 2020 dans le quartier de Cointe. Les participants ont également pu assister à une démonstration de la brigade canine de la police de Liège ou demander des conseils à des professionnels.

Bénédicte, par exemple, est venue effectuer le parcours avec son chien baptisé Petit Mec. Ne vous fiez pas à son nom, il n’a rien d’un "petit mec", c’est un imposant mastiff. Comment s’est déroulé le parcours pour eux ? "Très bien, très bien.", répond Bénédicte. "Il est assez peureux, donc ça lui a fait du bien et il s’est pas mal débrouillé, pour un grand peureux. Il est arrivé petit au moment du covid donc il n’y avait pas de dressage, il n’y avait rien du tout, c’est un peu ça le problème, il n’a pas vu beaucoup de chiens, il n’a pas vu beaucoup de monde, donc on a fait des balades. Je l’ai éduqué moi-même. Il est très gentil, mais j’ai d’autres chiens à la maison donc il connaît les autres chiens. Il a plus peur des gens, en fait. Chiot, il allait vers eux, ça se passait bien et puis, à l’adolescence, il a pris peur." Petit Mec est doté d’une stature impressionnante mais est donc peureux. Bénédicte nous dit même : "C’est un pâté crème.". Et en ce qui concerne l’organisation de ce "Rendez-vous canin", elle nous confie : "Justement, pour des chiens un peu peureux, c’est intéressant, de voir des gens, de voir d’autres chiens et d’être mis en confiance. Ce sont des gens qui connaissent les chiens. Ils ne vont pas faire d’erreur avec. Ils ne vont pas venir lui faire peur. Ils le respectent et ça fait du bien au chien."

Victor Detournay est éducateur canin. Ce samedi, il est venu dispenser quelques conseils et guider dans leurs parcours les chiens et leurs propriétaires. Quels sont les premiers conseils qu’il donne pour que tous deux établissent un bon lien entre eux ? "La première chose à faire, c’est de bien se renseigner sur le chien et la race du chien avant de l’adopter, savoir ce dont le chien a besoin et ce qu’on peut lui amener. Est-ce qu’on est capable d’amener ce dont le chien a besoin ? Et, une fois que le chien arrive, éviter les "assis", les "couché", directement. Jouez avec votre chien, créez un lien, un binôme. Ne faites qu’un. C’est très, très important. Tout le monde est capable d’éduquer son chien, dans la récompense. Il faut que ce soit 100% positif, aussi bien pour le chien que pour le maître. Jamais s’énerver, jamais. Il va le faire. Si ça prend 10 minutes, ça prend 10 minutes. Si ça prend un quart d’heure, ça prend un quart d’heure. Vraiment prendre le temps. Et quand il a un bon comportement, toujours bien le récompenser dans le jeu. On ne force rien. Tout doit se faire dans le jeu."