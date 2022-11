Liège: le TEC recrute des chauffeurs de tram

Le TEC cherche encore des chauffeurs de tram. A Liège se tenait ce jeudi le salon de l'emploi Talentum. L'occasion pour les entreprises d'attirer de nouveaux collaborateurs. Le TEC y tenait un stand. Objectif clair: recruter les conducteurs de tram qu'il manque au TEC. Parmi ses 1300 chauffeurs de bus liégeois, le recrutement interne n'a pas suffi. Pour rouler en 2024 à Liège, le tram a besoin encore d'une quarantaine de conducteurs.

A la recherche d'une quarantaine de chauffeurs

Parmi les candidats présents au stand du TEC ce jeudi, Bencheikriad. Il a 20 ans. "Je vais peut-être commencer par le TEC, et si je veux vraiment faire le tram, j'aurai déjà de l'expérience dans les bus" explique-t-il.

Mohamed, lui, a 37 ans: "A la base, je viens du milieu routier. 16 heures par jour dans un camion tout seul. Et vu que j'aime rouler, je me suis dit que c'était un emploi qui pourrait me correspondre parce qu'il y a ce contact avec les gens."

"On a eu une première vague de recrutement uniquement en interne" précise Olivier Dupont, formateur expert tram pour le TEC. "Et il nous faut 86 personnes. Il y avait 150 postulants, et à la fin, il n'y en a que 50 qui ont été repris."

Des tests stricts

En cause, des tests stricts pour les chauffeurs de tram en matière d'attention et de réflexe: "Un conducteur qui a un problème qui se présente à lui, il va devoir réagir très rapidement et il va devoir coordonner ses gestes: appuyer sur un bouton à gauche avec son pied sur la pédale dans un temps très restreint. Ça ressemble plus à un conducteur de train, et je dirais qu'il y a une difficulté en plus: c'est que le conducteur de train, il est en milieu fermé, mais ici, c'est un véhicule ferré qui circule en milieu urbain, donc il doit partager avec les véhicules, il doit partager avec les piétons, les vélos, donc c'est une difficulté en plus."

Théoriquement, la mise en service du tram liégeois est prévue pour avril 2024.