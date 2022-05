Liège: le site des anciens établissements Palmolive bientôt aménagé en parc public

Dans le quartier du Londgoz à Liège, le site des anciens établissements Palmolive va enfin pouvoir être aménagé en parc public. C'est une info RTBF.

Ce vaste terrain de 5000 mètres carrés est situé à proximité de la rue Grétry, entre les rues Lairesse et des champs.

Le dossier a pris du temps, mais la Région Wallonne vient d'accorder à la Ville le permis unique pour dépolluer ce site industriel et y créer un vaste espace vert. Et ce ne sera pas du luxe dans ce quartier Longdoz-Amercoeur fort peuplé, mais où on compte à peine 1 mètre carré d'espace vert par habitant.

Le site en friche était celui des anciennes savonneries Dubois, rachetées par Palmolive dans les années 60, puis par Colgate, qui a transféré la production à Milmort au milieu des années 70 jusqu'à la fermeture en 2013.

Les bâtiments ont été détruits, mais la Ville a racheté le terrain vague il y a 4 ans avec l'idée d'en faire un parc public. Ça se concrétise donc enfin. "Le dossier dure depuis de très nombreuses années" explique Willy Demeyer, bourgmestre de Liège. "Nous avons enfin obtenu le permis pour en faire un espace public de qualité à nouveau, avec des obligations de dépollution que nous allons assumer. Il y aura donc au Longdoz un jardin public, des espaces communautaires, et tout ça dans des délais qui étaient obligatoires pour le financement. L'idée maitresse du plan qu'on intitule "plan PEP's" pour Prospectives Espaces Publics, c'est de construire un réseau d'espaces publics de proximité. Chaque habitante et chaque habitant de la ville doit donc pouvoir trouver à dix minutes à pied de son domicile, un jardin, un bois, où il peut se délasser."

Le chantier devrait débuter dès l'année prochaine.