Liège : le quartier Léopold en quête de nouveaux commerçants

La rue s’inscrit dans une logique de dynamisation du quartier Léopold. Une stratégie payante, comme l’explique Emmanuelle Wégria, qui a bénéficié de l’allègement locatif pour son commerce de produits wallons dès la création du programme: "C’était une rue qui était en décrépitude depuis des années, où il y avait énormément de toxicomanie et de prostitution. Cette aide a vraiment été bénéfique, parce qu’il a vraiment fallu casser toutes ces barrières. Pour ma part, j’ai commencé par un loyer à 250€ progressif sur trois ans."

Une aide mensuelle qu’il semble difficile à mettre de côté pour la commerçante : "C’est indispensable. Ce n’était déjà pas facile il y a 8 ans, vu les investissements à faire (les stocks, les infrastructures…), mais maintenant que les charges augmentent avec la hausse des prix de l’énergie, ça fait vraiment du bien à la trésorerie de pouvoir commencer par cet échelonnement de loyer, parce qu’on doit d’abord se faire connaître et attirer notre clientèle. C’est un travail de longue haleine, et les moyens sont considérables. Si on a déjà cette réduction de charges fixes qui peut intervenir, c’est vraiment une aubaine."