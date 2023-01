Liège : le pont Atlas fermé pendant 6 mois

Pour les automobilistes, la rentrée scolaire de ce lundi risque de s’apparenter à un nouveau cauchemar puisqu’un des axes importants de Liège, le pont Atlas, sera fermé à la circulation. Les travaux du boulevard urbain et du tram avaient déjà rendu difficile l’accès à ce pont avec fermeture partielle et déviations.

Aujourd’hui, la première phase d’élargissement du pont Atlas pour le passage du tram côté Herstal est terminée. Dès ce lundi, c’est donc l’élargissement côté Liège Droixhe qui va commencer.

Pas question cette fois de garder un sens de circulation, c’est la fermeture dans les deux sens et ce pour aller plus vite, pour réduire la durée du chantier mais aussi pour raison de sécurité et pour conserver une gaine d’approvisionnement en eau et électricité.