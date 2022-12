Liège : le point sur le dispositif de box sécurisés pour vélos deux ans après les premières mises en service

Gilles Forêt précise aussi : "On a sur les deux prochaines années une trentaine de box qui vont être déployés. On est à 75% de taux de remplissage sur la trentaine de premiers box. Certains box ont plus de sollicitations que d’autres. Certains pourraient être occupés quatre fois. Certains ne connaissent pas une forte demande. Donc là, on voit si on doit les déplacer. Tout ça, on essaie vraiment de le monitorer, de l’objectiver et de répondre surtout à la demande réelle des citoyens. Il y a une liste d’attente. Il y a une septantaine de personnes qui voudraient accéder à des box en place mais déjà remplis. Puis, via l’E-Guichet, nous avons donc permis aux citoyens de manifester leur intérêt et là on a 197 demandes en stand-by. C’est pour ça qu’il faut développer de nouveaux box.".

Les cas d’incivilités ou de vols sont peu nombreux. "Il y a eu des tentatives d’effractions. Il y a eu un ou deux vols de vélos.", indique l’échevin de la mobilité, "Mais le dispositif est robuste. Il répond aussi à certaines conditions par rapport aux assurances. Il y a eu aussi des accidents de la route puisque les box vélos sont sur l’espace public." Deux box ont ainsi été percutés par des voitures. Un autre a, lui, été endommagé par les inondations.

Précisons que chaque box coûte 8000 euros à la Ville. Il faut y ajouter un coût de fonctionnement annuel de 500 euros.