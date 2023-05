Liège : le petit théâtre du Proscenium lance un appel à l’aide pour rénover son bâtiment

Ça fait 3 ans que le théâtre "lE Proscenium" est fermé, mais ses responsables ne désespèrent pas de pouvoir un jour rouvrir leur salle de la rue Souverain Pont à Liège.

Le Proscénium est fermé depuis la pandémie de covid, il s’est lancé dans des travaux de mise aux normes de sécurité très importants. Peut-être trop important au vu des moyens de ce petit théâtre amateur. La bonne volonté de ses membres ne suffit pas. Il faut faire appel aux corps de métier pour ce chantier et le coût et élevé.

Le théâtre lance un appel aux pouvoirs publics, au mécénat et aux particuliers également. Il faudrait près de 150.000 euros pour mener ce chantier à bien.

En attendant, si le bâtiment n’est plus ouvert au public, la troupe, elle, est toujours active et propose d’ailleurs un tout nouveau spectacle en partenariat avec le musée Curtius. "Le mystère Curtius", est une balade déambulatoire contée et interprétée au cœur du musée liégeois.

Le spectacle est joué tous les week-ends de mai, une façon aussi de soutenir ce petit théâtre créé en 1972.