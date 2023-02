Liège : le nombre de places de parking gratuit 30 minutes "shop & drive" va presque doubler d’ici 2025

Lancé il y a presque 5 ans à Liège, le système de stationnement gratuit "shop & drive" séduit la ville. Shop & drive, ce sont ces places de parking peintes en vert à proximité des commerces. Elles sont gratuites durant trente minutes maximum. Pas besoin ici d’un ticket ni d’un disque ! Un capteur au sol détermine la présence du véhicule et calcule sa durée de stationnement. Et une application vous indique en temps réel, les emplacements disponibles. Aujourd’hui, 245 places utilisent ce système à Liège. Et la ville veut en créer jusqu’à 400 d’ici 2025.

400 places "shop & drive" et 100 "kiss & ride"

De son côté, la police juge le système efficace puisque 80% des automobilistes respectent la limite de temps. Les agents disposent de tablettes pour la vérifier directement. Si vous dépassez 30 minutes, vous risquez une amende de 58 euros. Et bientôt, la scan car de la police sera aussi équipée pour verbaliser les dépassements de temps. Enfin la ville annonce aussi une centaine de places baptisées elles "kiss & ride". Le principe est le même : un stationnement gratuit – mais limité ici à 15 minutes - pour déposer ou reprendre les enfants à proximité des crèches et des écoles.