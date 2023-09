Liège: le nombre de cellules commerciales vides toujours en hausse

Samedi et dimanche, c’est le weekend du client. Et Liège est la ville phare de cette édition 2023. De nombreuses activités sont organisées en Cité ardente. Un coup de pouce plus que bienvenu pour les commerçants, car ce n’est pas nouveau, à Liège, les commerces du centre-ville sont en souffrance depuis de nombreux mois maintenant. En un an, le nombre de cellules vides a augmenté de 2,5% à Liège, et de plus de 13% dans l'hypercentre.

L'hypercentre particulièrement concerné

En 2022, on comptait un peu plus de 23% de cellules vides dans l'hypercentre de Liège. Cette année on en compte 36%. Un chiffre important. C'est ce qu'il ressort d'un recensement réalisé par l'Association du Management de Centre-Ville. "C'est le plus mauvais résultat après Verviers" explique Jean-Luc Calonger, le président de l'AMCV. "Et ce sont essentiellement les grandes enseignes commerciales qui payaient traditionnellement des loyers très élevés en hypercentre-ville qui sont en difficultés. Mais ça veut dire aussi que les commerces indépendants qui ne sont pas dans l'hypercentre parce qu'ils n'ont en général pas les moyens de se payer l'hypercentre, eux, fonctionnement plus ou moins bien et ont une bonne résilience."

C'est à nous de faire en sorte que la clientèle revienne

C'est le cas notamment dans la rue des Guillemins, située juste à coté de la gare. Voilà quelques années qu'elle est à nouveau davantage fréquentée. Adélaide Voneche y tient un magasin de cosmétiques naturels. Elle a quitté l'hypercentre récemment pour s'y installer. "J'aime vraiment beaucoup ma ville et je crois que, en tant que Liégeois, on doit revenir dans Liège. Alors oui, pour le moment, la mobilité est compliquée, et malheureusement, ça fait peur, mais je pense que la clientèle va revenir et que c'est à nous de faire en sorte qu'elle revienne."

Point positif pour la Cité ardente, le secteur Horeca tire son épingle du jeu. Liège est la 3ème ville wallonne la plus dense au niveau du nombre de cafés et de restaurants.