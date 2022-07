Liège : le feu d’artifice est de retour ce 14 juillet 2022

Après l’annulation en 2020 et une édition 2021 allégée en raison du Covid-19, les festivités du 14 juillet sont de retour à Liège dans leur version habituelle, avec le traditionnel feu d’artifice, annonce Alain Laroche, président des Amitiés Françaises de Liège.

En Cité ardente, depuis plus de 75 ans, on célèbre la fête nationale française, le 14 juillet. L’événement se veut une fête populaire avec, en point d’orgue, un feu d’artifice tiré en bord de Meuse.

"Nulle part ailleurs en Wallonie, la fête nationale française n’est célébrée comme à Liège", souligne Alain Laroche.

Après deux années chahutées par la pandémie de Covid-19, les festivités y sont de retour dans leur version habituelle, avec le traditionnel feu d’artifice. Comme à l’accoutumée, une partie protocolaire est prévue en matinée. Au cimetière de Robermont, un hommage sera rendu devant les tombes de soldats français tombés, durant les deux guerres, sur le sol liégeois. Suivront des dépôts de fleurs face à divers monuments. Pour l’occasion, la France déléguera le colonel Stahl, attaché de Défense, qui représentera le ministre des armées et l’ambassadeur de France.

Cette année, en raison de travaux sur la dalle du Palais des congrès, les festivités populaires ne se dérouleront pas sur l’esplanade mais de l’autre côté de la Meuse, entre le boulevard Frère Orban et le RAVeL, au pied de la passerelle La Belle Liégeoise. Sont au programme, dès 17h00, théâtre de marionnettes "Guignol et le pirate Barbe rouge"; bal musette ; musique live avec le groupe "Ambiance populaire" et le DJ Philippe Kozak (DJ Mama Roma) pour clôturer la soirée. Le feu d’artifice sera tiré de l’Héliport à 22h45.

A noter que La Belle Liégeoise sera fermée dès 20h00.