Liège : le collège communal présente son Plan de gestion actualisé

Le collège communal de Liège a actualisé le Plan de gestion de la Ville. Il sera soumis au conseil communal les 27 et 28 juin.

L’actualisation du Plan de gestion était obligatoire pour pouvoir bénéficier de l’aide financière de la Région wallonne dans le cadre de son plan oxygène. Liège doit recevoir 394 millions d’euros sous forme de prêt étalé sur cinq ans. Cela doit lui permettre de faire face à la charge des pensions.

Le Plan de gestion concocté comprend 60 mesures touchant aux recettes comme aux dépenses. L’économie espérée sur cinq ans est de 143 millions d’euros.

Christine Defraigne, l’échevine liégeoise des finances, explique : "Nous avons travaillé avec différents objectifs : stabiliser nos finances publiques, moderniser l’administration et permettre, évidemment, le maintien d’un service de qualité à notre population que nous ne voulons pas affecter. Je précise qu’il n’y aura pas d’augmentation des additionnels à l’IPP et du précompte immobilier. Mais il y a certaines poches où nous devons pouvoir glaner des recettes qui nous paraissent justes. Je pense, par exemple, à une meilleure contribution des grands clubs de foot sur notre territoire dans le cadre des matchs à risques qui nécessitent beaucoup de capacités policières.". On notera aussi l'annonce d'une révision de la politique événementielle.

Parmi les mesures emblématiques du plan, le bourgmestre Willy Demeyer pointe également : "Nous avons, par exemple, prévu un certain nombre de synergies supplémentaires entre la Ville et le CPAS. Non pas pour réduire la capacité de l’un ou de l’autre, mais réorienter les forces. Si on économise dans les services travaux, on peut, par exemple, engager des assistants sociaux supplémentaires. Nous avons aussi, pour un dossier qui a défrayé la chronique, la remise à l’équilibre de la situation de la haute école.".