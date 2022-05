Liège: le château de Fallais exceptionnellement ouvert au public

Le château se dresse au cœur d'une plaine, protégé seulement par ses douves et ses murs d'1 mètre 80 d'épaisseur. Construit au 13ème siècle, il a accueilli des rois et seigneurs bien connus. Le roi de France Louis XI et Charles le Téméraire notamment qui, dans ces murs, ont planifié leur attaque contre la ville de Liège. "Cela va donner lieu à l'épisode des 600 Franchimontois et donc, par la suite, au sac de Liège, où la ville va être complètement mise à feu et à sang, et va mettre des années avant d'avoir le droit de se reconstruire" explique Géromine Poulain, historienne.

Et les rois de France, on ne les apprécie pas vraiment ici. Parce qu'un autre, Louis XIV, a laissé un souvenir indélébile: "Il va décider, ou en tout cas il va donner l'ordre de canonner deux tours. Il ouvre complètement le château, il l'éventre. Les armées ne peuvent donc plus utiliser ça comme une place forte contre lui" précise l'historienne. Ces tours ont été rénovées mais le château est toujours ouvert.

En 1881, le château prend son aspect définitif: des fenêtres apparaissent et le fort militaire devient résidence.