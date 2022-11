Liège : le "carré coronavirus" du cimetière de Robermont deviendra une parcelle "comme les autres"

Par ailleurs, la parcelle était totalement vierge. C’était une simple pelouse dépourvue d’allées et de plantations. De premiers aménagements ont été réalisés. Des arbustes et des arbres ont été plantés sur le pourtour. "Pour un peu embellir la parcelle qui, justement, était un terrain vierge et peut-être peu accueillant pour les familles.", précise Cédric Vanderbeeken. Il ajoute que d’autres travaux vont suivre : "On a dû mettre au budget, justement, pour pouvoir aménager, faire des routes, faires des plantations.". Ce budget existe aujourd’hui. Il est de 160.000 euros. "Il y a d’autres plantations qui vont se faire au milieu de la parcelle, une fois qu’on aura aménagé les routes.", indique l’agent technique en chef.

Avec ces aménagements, ce "carré coronavirus" finira par s’intégrer au reste du cimetière. Il ne se distinguera plus des autres parcelles qui le composent.