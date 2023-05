Liège : lancement de la rénovation de l’ancien Institut Montefiore, RESA y établira son nouveau siège

Un premier coup de pelle a été donné ce mardi sur le chantier de rénovation du site de l’ancien Institut Montefiore à Liège, rue Saint-Gilles.

Plusieurs parties du site sont classées. Il va en particulier accueillir le nouveau siège de RESA qui y regroupera l’ensemble de ses services technico-administratifs actuellement disséminés sur différents sites. Cela représente un peu moins de 600 personnes.

Gil Simon, le directeur général de RESA, explique : "Les équipes étaient en des endroits différents, ce qui n’est pas très avantageux en termes de collaboration d’entreprise, donc c’est un vrai projet de culture d’entreprise, d’abord. Ça va aussi générer des gains d’efficience et d’efficacité dans notre fonctionnement. Nous allons réaliser pas d’économies d’énergie. Nous allons aussi avoir d’autres gains. Nous devrons plus louer en différents endroits des espaces de bureaux.".

Adapter des bâtiments historiques aux besoins actuels est évidemment un défi. Philippe Valentiny est un des architectes du projet : "Les techniques aujourd’hui d’isolation sont généralement en recouvrant l’extérieur des bâtiments. Dans le cas d’une façade classée, ici, nous sommes tenus de travailler essentiellement sur l’enveloppe via l’intérieur. Donc retravailler tout ce qui est menuiserie extérieure vitrée, les isolations en toiture, les isolations périphériques et l’utilisation évidemment aussi de technologies adéquates par rapport au chauffage, à la ventilation et au conditionnement. Le plus important par rapport aux interventions, c’est la mobilité dans le bâtiment, avec des accessibilités aux personnes à mobilité réduite, des circulations et des évacuations en matière de prévention des incendies. Ce sont les éléments les plus complexes à intégrer.".