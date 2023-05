D’une capacité de 650 places assises, cette salle a vu passer des célébrités. "A la belle époque, on a eu Raymond Devos qui était un habitué des lieux, les Taloches sont aussi venus à plusieurs reprises, Annie Cordy, Léo ferré et plus généralement les pièces de théâtre parisien qui venaient se rôder ici", explique Laurent Grailet, un des responsables des lieux. Beaucoup de Liégeois se souviennent aussi d’y avoir assisté à des séances de ciné-club. Les projecteurs d’époque sont d’ailleurs toujours présents. Ils devraient être conservés et restaurés eux aussi.