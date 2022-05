Liège, la ville qui se transforme

Vu ces travaux pharaoniques, pourquoi ne pas avoir fait table rase de cette tour de 1963 ? Bernard Deffet est fier de ne pas en être arrivé là : "La cité appartient à la cité. C’est très facile de dire on rase et on recommence, mais il est beaucoup plus subtil de préserver et de voir comment en peut retisser un lien avec l’urbanité au sens large. Et je crois que c’est l’enjeu de la nouvelle cité administrative".

Tram – Boulot – Ecoquartier

Du haut du vieux gratte-ciel, on aperçoit la gare des Guillemins. Là encore, des grues. Et pour cause, sur la grande esplanade, un concept innovant voit le jour : "Paradis Express", un ensemble de sept îlots dont deux sont dédiés à des bureaux (21.000m² déjà loués par Beffimo). Quatre de ces structures sont dédiées à du résidentiel (115 appartements loués par Matexi). Le dernier îlot appartient à Yust, un hôtel orienté vers le coliving. "C’est un projet innovant par son architecture. Nous sommes en BREEAM "Excellent" (méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments ndlr.) au niveau des bureaux et en passif au niveau du résidentiel", nous dit fièrement Régis Hortmans, directeur régional chez Matexi.