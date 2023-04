Liège : la vente publique de l’ancien entrepôt communal de la rue Jean d’Outremeuse est reportée

Ce 26 avril était prévue la mise en vente publique d’un ancien entrepôt communal situé rue Jean d’Outremeuse à Liège. Le bâtiment avait auparavant abrité une manufacture de tabacs. Le bien suscitait manifestement l’intérêt de potentiels acheteurs puisque la Ville a enregistré quelque 80 visites. Le collège communal a pourtant décidé de reporter la vente publique à une date ultérieure.

Parmi les candidats qui s’étaient déclarés, il y avait l’atelier de vélo liégeois La Cyclerie. Déjà installée en Outremeuse, La Cyclerie envisageait de déménager vers l’ancien entrepôt communal pour y développer un projet de manufacture de vélos avec la coopérative Les Biens Communaux.

Après avoir appris que l’école spécialisée Robert Brasseur, voisine du bâtiment, le convoitait aussi avec l’espoir d’y créer une salle de gymnastique adaptée aux besoins de ses élèves, ils avaient annoncé qu’ils n’enchériraient pas contre l’école. Ils avaient même demandé à la Ville de Liège de renoncer à la vente publique et de revoir la procédure pour donner plus de chances à l’école.

L’appel a donc été entendu par le collège communal. Mais celui-ci doit à présent déterminer comment modifier la procédure tout en respectant les règles juridiques, financières et budgétaires. Il faut savoir que la vente est reprise au plan de gestion de la Ville. "Il convient que l’école, si on vend ce bâtiment de gré à gré fasse quand même une offre raisonnable, sachant aussi que la Ville a exposé des frais pour cette vente.", a expliqué Christine Defraigne, l’échevine des finances et de l’urbanisme, au conseil communal de ce 24 avril.