Liège : la police fédérale reste à Saint-Léonard

Rester à Saint-Léonard : les syndicats policiers en ont les cheveux qui se dressent sur la tête, mais c'est cette décision qui sera appliquée. Le secrétaire d’Etat Mathieu Michel a visité le site de la police fédérale rue Saint-Léonard à Liège ce vendredi matin. Certains de ces bâtiments avaient été évacués pour des raisons de sécurité il y a peu de temps. Des fissures y étaient apparues. Le secrétaire d’Etat à la régie fédérale des bâtiments a décidé qu’il était possible d’adapter provisoirement certains immeubles du site de Saint-Léonard.

Réagir rapidement, adapter les espaces vides

Entre l’ancien et le nouveau, le secrétaire d’Etat Mathieu Michel a tranché : ce sera l’ancien site avec une touche de renouveau qu’il admet bien nécessaire pour des bâtiments disparates et dégradés : "la situation ici n’est pas acceptable. On se rend compte que les bâtiments sont arrivés à un état de délabrement important. On doit réagir rapidement. A court terme, il y a des solutions que j’ai pu identifier ici avec les équipes. Il y a des espaces vides, qui sont aux normes, qui peuvent accueillir des policiers assez rapidement. Mais il y a aussi des travaux qui sont en cours, qu’on doit accélérer, pour les mises en conformité, à la fois pour tout ce qui est conformité incendie, mais aussi les normes électriques, donc on est déjà en train de travailler dessus."

"Il n’y a aucun corps de métier dans la cour" remarque Fabrice Discry, du syndicat SNPS. Le résultat de la visite du secrétaire d’Etat, c’est que la police fédérale reste donc à Saint-Léonard. Il s’agira d’adapter des locaux vides et d’accélérer les travaux sur le site de Vottem.