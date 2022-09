Liège : "La mort de l’automobile" est en cours de restauration

La mort de l’automobile ne va pas mourir ! En tout cas pas tout de suite. La mort de l’automobile, c’est cette sculpture sur le domaine du Sart-Tilman : une Cadillac enfoncée dans un bloc de béton. La sculpture est en très mauvais état. Une opération de restauration est en cours.

Nous nous sommes rendus sur place à la rencontre du restaurateur, en plein travail : "On restaure l’œuvre de Fernand Flausch qui date de 1980. C’est un ultime rafraîchissement parce qu’elle a quand même son âge maintenant" explique Guy Zinnen. "C’est une voiture qui est plantée dans un cube en béton de 2 mètres 80 sur 2 mètres 80. Il s’agit d’une Cadillac des années 70 caractéristique avec les deux ailes pointues à l’arrière."

Une restauration et une remise en couleur

Mais la sculpture est fort abîmée. Un travail de restauration était donc nécessaire : "Il y a des trous de tirs à la carabine, elle rouille de l’intérieur. Je suis en train d’essayer de colmater un peu les brèches" précise Guy Zinnen. "Je fais en sorte que l’eau ne pénètre plus de l’extérieur vers l’intérieur. Ici, on a sablé le socle afin d’enlever toutes les couches de couleur qui y étaient. La sculpture est remise en couleur par un artiste autrichien ces jeudi et vendredi. Au niveau de la voiture, on a traité au polyester, au produit époxy et puis à la peinture polyuréthane deux composants."

Le vernissage de l’œuvre aura lieu samedi à 15 heures.