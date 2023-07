Liège: La Grand Poste accueille à son insu une réunion d'un parti d'extrême droite

A Liège, La Grand Poste vient de recevoir des convives dont elle se serait bien passée: ce dimanche, cette nouvelle structure qui abrite notamment des jeunes entreprises et les étudiants en master de journalisme de l'Université de Liège a accueilli, à son insu, une réunion d'un parti d’extrême droite francophone.

Cette "université d'été" entre extrémistes fait déjà le tour de la toile. On y voit en effet un de ses jeunes membres haranguer les internautes pour les rallier à la cause de ce parti d’extrême droite très actif, selon lui, à Liège, à Mons et ailleurs en Wallonie.

La Grand Poste ne défend pas du tout ces idées-là, loin de là

Directeur de la Grand Poste, Gérôme Vanherf regrette un tel incident. Il affirme qu'il n'était pas du tout au courant du profil des personnes qui ont tenu cette réunion dimanche dernier, dans l'espace public du bâtiment: "Ils nous ont contactés sans spécialement expliquer clairement qui ils étaient pour pouvoir organiser quelque chose dans la partie publique, donc il n'y a pas eu de location spécifiquement. Des gens qui font du bruit et qui font la fête, il y en a tout le temps à La Grand Poste. Donc ça s'est appris juste après, en commençant à voir les vidéos sortir, et directement, les équipes ont réagi, et on a directement réfléchi à la manière de faire pour ne plus que ça arrive dans le futur. On a voulu réagir et bien montrer que La Grand Poste ne défend pas du tout ces idées-là, loin de là. Le but de La Grand Poste, c'est d'être ouverte le plus possible. On dit d'ailleurs "bienvenue chez vous", c'est complètement différent quand on l'entend."

Une charte éthique pour les futures réservations

Afin d'éviter pareille mésaventure à l'avenir, La Grand Poste a décidé d'adopter une charte pour les futures réservations, interdisant formellement des rassemblements à caractère raciste ou xénophobe. "La réaction qu'on a eue par rapport à ça, c'est de tout de suite expliquer qu'on ne défend pas ces idées" explique Gérôme Vanherf, "mais également de réagir et de mettre en place des choses pour ne plus que ça arrive. On a donc développé une charte éthique. Cette charte, qui est disponible sur notre site web (lagrandposte.be), est une page qui dit vraiment les éléments à respecter quand on veut venir à La Grand Poste pour privatiser un espace, c'est-à-dire pas de discrimination, pas d’extrémisme sous toutes ses formes, évidemment pas de racisme ni de xénophobie, aucune désinformation, la pornographie est évidemment proscrite aussi, et évidemment pas d'incitation à ou de mise en œuvre de comportements violents, haineux, illégaux ou irresponsables." Gérôme Vanherf précise que toute l'équipe de La Grand Poste s'excuse si toute personne a été atteinte ou touchée par cette situation.

Un endroit qui n'a pas été choisi par hasard

Le fait que ce nouveau parti d’extrême droite se réunisse à La Grand Poste n'était sans doute pas le fruit du hasard. Car, comme on l'a dit, le bâtiment accueille notamment les étudiants en master de journalisme de l'Université de Liège, et ce parti extrémiste s'infiltre justement dans les milieux estudiantins.

Écoutez à ce propos Benjamin Biard, politologue au CRISP, le centre de recherche et d'information socio-politiques.