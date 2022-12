Liège : la gare toute en couleurs, un voyage de reflets en reflets

Les verrières des gares, transparentes et lumineuses, qui éclairent les quais et les trains, c’est la même habitude depuis l’invention du train : baigner l’univers ferroviaire dans la lumière comme dans une cathédrale.

Nous vous emmenons à la Gare de Liège-Guillemins, celle de l’architecte espagnol Santiago Calatrava, avec ses voûtes de verre et de métal et de béton blanc, où l’artiste Daniel Buren, célèbre pour ses colonnes à Paris, a couvert les verrières de couleurs transparentes et éclatantes.