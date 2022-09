Liège: la Ferme à l'Arbre élue meilleur magasin bio européen

Aujourd'hui, c'est un magasin d'exception avec plus de 3.000 produits bio: "Le magasin, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg" explique Michel Pâque, le gérant. "Il y a tout ce qu'il y a derrière qui fait que c'est cohérent et que ça tient la route. On produit des aliments, on les vend dans le magasin. On produit des céréales, on nourrit le bétail, le bétail est vendu dans le magasin. Les animaux, par leur digestion, fertilisent les champs. Tout se fait, pas en autarcie, mais dans la plus grande autonomie possible, et je pense que c'est ça qui a séduit le jury."

Des cultures à n'en plus finir et des animaux élevés en plein air