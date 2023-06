Liège : la cour d’appel révoque la décision du tribunal de l’entreprise et autorise la reprise de Liberty Steel

La cour d’appel de Liège vient de donner son feu vert à la reprise des actifs de Liberty Steel à Liège par Liberty Galati.

Fin avril, le tribunal de l’entreprise de Liège avait rejeté les trois offres de reprises reçues. Deux étaient partielles. La troisième était une offre globale émise par Liberty Galati, la filiale roumaine du groupe. Elle était soutenue par la Région wallonne et les travailleurs.

Liberty Galati avait fait appel et a donc obtenu gain de cause. Jordan Atanasov, secrétaire régional de la CSC Metea de Liège, salue cette décision : "C’est clairement une bonne nouvelle pour nous, étant donné que cette cession, cette reprise d’activité, par Liberty Galati permet de maintenir l’emploi : 590 travailleurs. Je pense que les 590 travailleurs et l’ensemble de leurs familles se réjouissent de cette nouvelle. Le juge a entendu les arguments développés par les représentants des travailleurs et a tenu compte de la situation des travailleurs, ce que le premier jugement n’a pas fait. On donne clairement priorité au sauvetage de l’entreprise, au maintien de l’activité. C’était primordial pour nous.".

En ce qui concerne la reprise concrète d’activité, Jordan Atanasov précise : "L’entreprise est à l’arrêt depuis déjà de longs mois. Il y a d’abord le transfert qui va être réalisé. Il y a des actes à poser, des actes de cession avant de programmer une relance et une reprise graduelle des installations. Je pense que les prévisions ne pourront se faire qu’après la période des vacances.".