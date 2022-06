Liège: la bière Curtius fête ses 10 ans

Produire en circuit-court, c'est également la volonté des deux fondateurs de la brasserie C, comme le souligne François Dethier: "C'est vraiment ici qu'on se sent le mieux, qu'on a le plus facile de promouvoir nos produits, de s'inscrire ici dans la région. C'est vraiment une bière pensée en local. On est très proches de nos fournisseurs. On a pas mal de fournisseurs de la région, notamment pour nos étiquettes du côté de Lontzen. On a nos bouteilles qui sont du côté de Maastricht. On a des céréales et du houblon qui poussent à Villers-l'Evêque. On utilise l'eau de la région. C'est donc vraiment pouvoir connaître nos fournisseurs, pouvoir discuter avec eux et pouvoir offrir un produit véritablement local."

Beaucoup de bières spéciales partent à l'exportation. Pour les deux brasseurs, ce n'est pas un choix. "Notre idée était de pouvoir promouvoir cette agriculture et ce savoir-faire local sur le marché local et non pas de chercher à tout prix à l'exporter à l'autre bout du monde" explique Renaud Pirotte. "Notre développement, on le voit à Liège, dans sa périphérie, et en Wallonie, mais on n'imagine pas spécialement grandir à l'autre bout du monde. On estime qu'on doit vendre plus ou moins 80% de notre production dans Liège, sa périphérie et sa province."

La brasserie C ouvre ses portes au public pour la première fois vendredi et samedi. Avec l'arrivée d'une nouvelle bière fruitée.