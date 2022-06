Liège : l’Ysaye International Music Competition de retour en comité restreint

Les quelque 200 candidats sont répartis en deux catégories : le violon et la musique de chambre (soit des trios ou quatuors au piano et aux instruments à cordes). Même si l’YIMC retrouve un second souffle, le concours ne récupère pas l’entièreté de sa communauté: "il est vrai qu’on a eu plus de difficulté à avoir des inscriptions, parce qu’une majorité des candidats viennent du continent asiatique, confie Elena Lavrenov, l’une des fondatrices du concours. Cette année, dû au confinement en Chine et dans d’autres pays, ils n’ont pas pris le risque de s’inscrire. On a alors eu 40% de participants en moins. En Russie, avec la guerre en Ukraine, certains candidats ont tenté de nous joindre, mais la ligne se coupait pendant la conversation. C’est encore une édition difficile pour nous."