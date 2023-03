Liège : l'Opéra Royal de Wallonie propose "L'île de Tulipatan", un opéra participatif pour jeune public

L'Opéra Royal de Wallonie, avec son service éducatif et la collaboration des Jeunesses Musicales, propose "L'île de Tulipatan", un opéra bouffe haut en couleur de Jacques Offenbach. Particularité: cet opéra jeune public invite les enfants à participer à l'histoire et à chanter dans la salle. Ce lundi, plus de 500 enfants issus de différentes écoles primaires de la région liégeoise s'en sont donnés à cœur joie.

J'avais peur de m'ennuyer, mais c'était super cool

L'opéra, pour beaucoup de ces enfants, c'est une découverte, une expérience totale: "Au début, j'ai cru que ça allait être un peu ennuyeux, mais en fait, c'était super cool, ça fait comme si t'étais sur scène" explique ce jeune spectateur. "Quand ils ont levé le rideau, c'était très impressionnant, je me sentais tout bizarre" ajoute cet autre enfant.

Parmi les acteurs essentiels de cet opéra participatif, le chef d'orchestre. Ici Giulio Cilona, qui se prête pour la première fois à cet exercice très formateur: "Je pense que c'est terriblement important pour les enfants d'être inspirés. Si vous demandez à la plupart des musiciens comment ils ont commencé à faire de la musique, c'est en voyant un concert, c'est en voyant quelqu'un jouer de la musique. L'opéra participatif, ça relève le rideau officiel qu'il y a généralement entre le chef d'orchestre et le public. Cela permet d'interagir avec le public" et, en l'occurence ici, avec les enfants.

C'est terriblement important pour les enfants d'être inspirés

Et l’œuvre d'Offenbach se révèle très accessible: "Même pour un public qui n'est pas "initié" au monde de l'opéra, on a vraiment la garantie qu'ils s'amuseront, qu'ils riront. Ce n'est pas seulement que de la musique, il y a des dialogues avec beaucoup de blagues et c'est drôle. Ce n'est pas facile de maintenir l'attention des enfants, mais je pense que c'est une belle réussite et je me réjouis des 15 autres représentations à venir."

Notez que le chef d'orchestre, Giulio Cilona, est lauréat (deuxième prix) du Concours International de Chefs d'Orchestre d'Opéra édition 2022. C'est avec cet opéra participatif qu'il collabore pour la première fois officiellement avec l'ORW.

Les prochaines représentations publiques auront lieu les mercredi 8 mars et samedi 11 mars.

Retrouvez toutes les infos sur www.operaliege.be