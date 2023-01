Liège: l'IPES Paramédical diplôme ses étudiants en soins infirmiers

C'est un moment solennel pour ces 32 étudiants désormais officiellement infirmiers brevetés.

Parmi eux, Rémi Daco, 24 ans. Le métier d'infirmier est pour lui une véritable vocation. Mais lors de ses stages, il a pu en appréhender très rapidement les difficultés. "Je me suis engagé dans ce métier vraiment par envie, et une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il faut quand même un certain courage. Parfois, je faisais le travail d'aide-soignant parce qu'il manquait de personnel, mais ça fait pour moi partie de la formation, donc c'est avec plaisir."

Je suis faite pour ça, c'est vraiment mon truc

Nina Lorcet, 23 ans, est aujourd'hui elle aussi officiellement infirmière. Un métier dont la pénibilité a été révélée de manière toute particulière par la crise sanitaire. "Combien de fois on m'a dit, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux faire ce métier? Au fond, je pense que je suis faite pour ça. Je me voyais infirmière, je voulais aider les gens, c'était vraiment mon truc, et c'est ça qui me donnait envie de continuer."

A peine diplômés, déjà engagés

Nina, Rémi et tous les autres sont assurés de trouver rapidement du travail. Karin Rebholz, directrice de l'IPES paramédical: "Chaque année, la filière diplôme des étudiants qui sont attendus par différents secteurs des soins de santé, ils ont tous un engagement ici, bien avant le diplôme. La plupart commencent dès le 1er février en tant qu'infirmiers".

En 2023, l'IPES paramédical diplômera 72 étudiants.