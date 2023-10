Liège : l'hopital de la Citadelle lance un appel aux dons de lait maternel

A l'hôpital de la Citadelle, les congélateurs du lactarium, le centre qui collecte le lait maternel, sont vides. Il est pourtant très important pour nourrir les bébés nés prématurément qui se trouvent en néonatologie et dont les mères ne sont pas toujours en mesures d'allaiter.

"Le fait de naitre prématuré, le bébé a un système immunitaire qui fonctionne un peu moins bien, qui est immature, et en plus, il n'a pas reçu tous les anticorps que la maman lui passe durant le dernier trimestre de la grossesse" explique le Dr Virginie de Halleux, néonatologue au sein de l'hôpital de la Citadelle. "Avec le lait maternel, il va pouvoir recevoir des anticorps et d'autres facteurs qui vont le protéger contre les infections."

Pour pouvoir faire un don de lait maternel, certaines conditions doivent être remplies: "Il faut une maman en bonne santé, qui a suffisamment de lait pour nourrir son propre enfant, qui ne prend pas de médicament et qui ne fume pas. Idéalement, son bébé doit avoir moins de six mois."

Et pratiquement, comment ça se passe? Le Dr de Halleux répond: "La maman tire le lait à domicile (éventuellement, on lui donne le matériel nécessaire). Elle le congèle, et puis quand elle a un stock, elle nous l'amène."

Si vous souhaitez faire un don au lactarium, vous pouvez contacter par téléphone l’hôpital de la Citadelle au 04/321.73.51.